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24 січня 2025, 19:31

НБУ презентував нову пам'ятну монету. На реверсі «зашили» кодове слово, використовуючи шифр УПА

Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету «Служба зовнішньої розвідки України». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету «Служба зовнішньої розвідки України».

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Про дизайн нової монети

На аверсі монети в центрі зображено хрест, який є основним елементом нової символіки та відомчих заохочувальних відзнак Служби зовнішньої розвідки України. У центрі хреста — Знак Княжої Держави Володимира Великого (тризуб), обрамлений гаслом служби латиницею — OMNIA VINCIT VERITAS («ІСТИНА ПЕРЕМАГАЄ ВСЕ»). Контури мапи з континентами навколо центру символізують просторовий розмах розвідувальної діяльності служби. По периметру кола азбукою Морзе закодовано перші три слова назви відомства, яку продубльовано в нижній частині: СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ.

На реверсі монети розміщено стилізований тризуб, навколо якого цифрами зашифровані слова одного з відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шифр Української Повстанської Армії та кодове слово, обране службою.

Конкурс

Служба зовнішньої розвідки України оголосила конкурс з-поміж спеціалістів із дешифрування, які протягом визначеного періоду матимуть змогу розшифрувати закодоване послання. Текст розшифрованого повідомлення буде опубліковано в описі монети через шість місяців з дати введення її в обіг. З умовами, термінами проведення конкурсу та його результатами можна ознайомитися на офіційному сайті Служби зовнішньої розвідки України.

Пам’ятна монета «Служба зовнішньої розвідки України» введена в обіг 23 січня 2025 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Джерело: Мінфін
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