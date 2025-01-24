До закриття міжбанку курс долара впав на 8 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро зросло на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.
24 січня 2025, 17:22
Курс валют на вечір 24 січня: долар на міжбанку подешевшав, а євро зросло
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Відкриття 24 січня
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Закриття 24 січня
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Зміни
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41,92/41,98
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41,84/41,87
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8/11
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43,85/43,90
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43,90/43,92
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5/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,85−42,40 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,33 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,15−42,20, євро — 44,10−44,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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