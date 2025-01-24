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24 січня 2025, 18:01

Названі найдорожчі автомобільні бренди 2025 року

Британське агентство Brand Finance представило щорічний рейтинг світових брендів за оцінкою вартості Global 500, до якого потрапили представники світового автопрому.

Британське агентство Brand Finance представило щорічний рейтинг світових брендів за оцінкою вартості Global 500, до якого потрапили представники світового автопрому.►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниЗазначається, що цінність брендів залежить не тільки від обсягів виробництва чи продажу, а й від сприйняття споживачами.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що цінність брендів залежить не тільки від обсягів виробництва чи продажу, а й від сприйняття споживачами.

Титул найдорожчого автомобільного бренду у 2025 році дістався Toyota. Експерти оцінили вартість японського автогіганта у $64,7 млрд, що на $12 млрд більше ніж торік — $52,7 млрд.

З таким показником Toyota посіла вісімнадцяту сходинку в абсолютному рейтингу брендів.

На другу позицію серед автомобільних брендів (23 місце в абсолюті) опустився Mercedes-Benz з результатом $53 млрд проти $59,4 млрд минулого року.

Замикає трійку Hyundai (29 місце) з $46,3 млрд.

Найдорожчі автомобільні бренди

Топ-11 найдорожчих автомобільних брендів 2025 року виглядає наступним чином:

  • Toyota (18 місце в абсолюті) — $64,7 млрд;
  • Mercedes-Benz (23 місце) — $53 млрд;
  • Hyundai (29 місце) — $46,3 млрд;
  • Tesla (36 місце) — $43 млрд;
  • BMW (37 місце) — $42,5 млрд;
  • Porsche (40 місце) — $41,2 млрд;
  • Mitsubishi (43 місце) — $40,4 млрд;
  • Tata (60 місце) — $31,6 млрд;
  • Volkswagen (61 місце) — $31,4 млрд;
  • Honda (70 місце) — $28,3 млрд;
  • Ford (86 місце) — $22,9 млрд.

Найдорожчі бренди

Що стосується загального рейтингу брендів, то в ньому лідирують провідні технологічні гіганти:

  • Apple — $574,5 млрд;
  • Microsoft — $461 млрд;
  • Google — $413 млрд.

При цьому зазначається, що вартість Apple зросла на 11%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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