Британське агентство Brand Finance представило щорічний рейтинг світових брендів за оцінкою вартості Global 500, до якого потрапили представники світового автопрому.
Названі найдорожчі автомобільні бренди 2025 року
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Зазначається, що цінність брендів залежить не тільки від обсягів виробництва чи продажу, а й від сприйняття споживачами.
Титул найдорожчого автомобільного бренду у 2025 році дістався Toyota. Експерти оцінили вартість японського автогіганта у $64,7 млрд, що на $12 млрд більше ніж торік — $52,7 млрд.
З таким показником Toyota посіла вісімнадцяту сходинку в абсолютному рейтингу брендів.
На другу позицію серед автомобільних брендів (23 місце в абсолюті) опустився Mercedes-Benz з результатом $53 млрд проти $59,4 млрд минулого року.
Замикає трійку Hyundai (29 місце) з $46,3 млрд.
Найдорожчі автомобільні бренди
Топ-11 найдорожчих автомобільних брендів 2025 року виглядає наступним чином:
- Toyota (18 місце в абсолюті) — $64,7 млрд;
- Mercedes-Benz (23 місце) — $53 млрд;
- Hyundai (29 місце) — $46,3 млрд;
- Tesla (36 місце) — $43 млрд;
- BMW (37 місце) — $42,5 млрд;
- Porsche (40 місце) — $41,2 млрд;
- Mitsubishi (43 місце) — $40,4 млрд;
- Tata (60 місце) — $31,6 млрд;
- Volkswagen (61 місце) — $31,4 млрд;
- Honda (70 місце) — $28,3 млрд;
- Ford (86 місце) — $22,9 млрд.
Найдорожчі бренди
Що стосується загального рейтингу брендів, то в ньому лідирують провідні технологічні гіганти:
- Apple — $574,5 млрд;
- Microsoft — $461 млрд;
- Google — $413 млрд.
При цьому зазначається, що вартість Apple зросла на 11%.
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