Названі найдорожчі автомобільні бренди 2025 року

Британське агентство Brand Finance представило щорічний рейтинг світових брендів за оцінкою вартості Global 500, до якого потрапили представники світового автопрому.

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Зазначається, що цінність брендів залежить не тільки від обсягів виробництва чи продажу, а й від сприйняття споживачами.

Титул найдорожчого автомобільного бренду у 2025 році дістався Toyota. Експерти оцінили вартість японського автогіганта у $64,7 млрд, що на $12 млрд більше ніж торік — $52,7 млрд.

З таким показником Toyota посіла вісімнадцяту сходинку в абсолютному рейтингу брендів.

На другу позицію серед автомобільних брендів (23 місце в абсолюті) опустився Mercedes-Benz з результатом $53 млрд проти $59,4 млрд минулого року.

Замикає трійку Hyundai (29 місце) з $46,3 млрд.

Найдорожчі автомобільні бренди

Топ-11 найдорожчих автомобільних брендів 2025 року виглядає наступним чином:

Toyota (18 місце в абсолюті) — $64,7 млрд;

Mercedes-Benz (23 місце) — $53 млрд;

Hyundai (29 місце) — $46,3 млрд;

Tesla (36 місце) — $43 млрд;

BMW (37 місце) — $42,5 млрд;

Porsche (40 місце) — $41,2 млрд;

Mitsubishi (43 місце) — $40,4 млрд;

Tata (60 місце) — $31,6 млрд;

Volkswagen (61 місце) — $31,4 млрд;

Honda (70 місце) — $28,3 млрд;

Ford (86 місце) — $22,9 млрд.

Найдорожчі бренди

Що стосується загального рейтингу брендів, то в ньому лідирують провідні технологічні гіганти:

Apple — $574,5 млрд;

Microsoft — $461 млрд;

Google — $413 млрд.

При цьому зазначається, що вартість Apple зросла на 11%.