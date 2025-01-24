Tesla офіційно запускає нову версію свого електромобіля Model Y у Європі та Північній Америці. Це відбулося невдовзі після запуску в Китаї ─ на початку цього місяця, повідомляє electrek.
На 25% дорожче: Tesla запускає нову Model Y у Європі та Північній Америці (фото)
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Цікаво, що Tesla наразі приймає замовлення як на стару, так і на нову версії свого найпопулярнішого електричного кросовера. Це унікальний випадок для Tesla. Раніше компанія такого не робила.
В рамках запуску нової версії Model Y в Північній Америці та Європі Tesla лише додала нову «комплектацію» в онлайн-конфігураторі Model Y для Launch Series New Model Y. Фактично вона є версією, представленою в Китаї близько двох тижнів тому. Хоча в Китаї нині пропонують лише нову версію.
Що нового
Нова версія Model Y має запас ходу 320 миль (515 км) за циклом EPA. Для порівняння, попередня версія Model Y Long Range AWD пропонувала до 311 миль (500 км).
З інших оновлень New Model Y:
- покращені сидіння з підігрівом та вентиляцією,
- додатковий 8-дюймовий дисплей для пасажирів другого ряду,
- підвіска та шумоізоляція другого покоління,
- додаткова фронтальна камера,
- більша кількість динаміків аудіо системи,
- оновлене апаратне забезпечення для підключення,
- автоматичне відкривання багажника,
- покращена система клімат-контролю,
- біль преміальний інтер'єр.
Ціна
За всі ці покращення доведеться заплатити на 25% більше. Нова Launch Series New Model Y коштує $59 999, що на $12 000 дорожче за попередню версію Model Y Long Range AWD, яку все ще можна замовити.
За даними Укравтопром, у вартість новинки вже включено ПЗ автопілота, яке є опціональним (за $8 000) для попередніх версій Model Y.
Зокрема, для Launch Series покупці отримують набір спеціальних емблем по всьому автомобілю.
Tesla пропонує нову Model Y лише в кольорах Stealth Grey, Pearl White Multi-Coat, Ultra Red та Quicksilver, які включені в ціну Launch Series.
За даними Tesla, що перші поставки нової версії Model Y відбудуться у березні у Північній Америці.
Виробництво оновленої моделі для європейських ринків Tesla почала на своєму заводі в Грюнхайде поблизу Берліна 14 січня.
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