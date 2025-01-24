UBS бачить подальше зростання цін на золото, оскільки центральні банки залишаються ключовими покупцями

Золото продемонструвало сильні показники у 2024 році, відзначившись зростанням на 27% і досягнувши історичного максимуму 2 788 USD/унція 30 жовтня. Це п'ятий рік поспіль зростання для дорогоцінного металу, і тільки какао та кава перевершили його в товарному секторі.

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Що відомо

За даними UBS, центральні банки продовжували залишатися основою попиту на золото, при цьому їх покупки та підвищені глобальні премії за ризик стимулювали зростання цін на золото. Незважаючи на порушення зв'язку між золотом та реальними відсотковими ставками, ці фактори підтримували ринок золота на високому рівні.

Попередні оцінки показують, що попит центральних банків на золото у 2024 році становив близько 1 000 метричних тонн (мт), що трохи нижче, ніж у попередні два роки. У 2022 році було зафіксовано найвищу річну купівлю в історії — 1 082 мт.

Деталі

Диверсифікація була ключовим фактором у рекордному ралі золота. Очікується, що ця тенденція продовжиться через торговельну і геополітичну невизначеність, що зберігається, а також побоювання з приводу державного боргу США.

В результаті очікується, що сильні купівлі золота офіційним сектором та попит на диверсифікацію з боку менш чутливих до ставок частин інвестиційної спільноти продовжаться. Це призводить до збереження довгої позиції щодо золота у глобальній стратегії з цільовим показником 2 850 USD/унція до кінця року.