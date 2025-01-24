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24 січня 2025, 12:14

Мемкоїн-лихоманка— CATZILLA готується до бичачого зростання

Криптовалютний ринок вируює від захоплення через появу нового гравця, який обіцяє величезні прибутки. CATZILLA викликає чутки про майбутній стрибок, що може повторити історичні злети його попередників. На фоні ажіотажу навколо мемкоїнів усі погляди звернені на цю висхідну зірку, яка готова до потенційного прориву, залишаючи ентузіастів у передчутті наступного етапу цього спекулятивного ландшафту.

Криптовалютний ринок вируює від захоплення через появу нового гравця, який обіцяє величезні прибутки.

Catzilla: Відкриття нової ери в світі мемкоїнів

🔥 Жадібність? Кинуто виклик!
💥 Маніпулятори крипторинку? Переможені!
💣 Шахраї? Викриті!

Catzilla, головний герой світу DeFi, готовий протистояти корумпованим системам і створювати фінансові можливості для всіх! Об'єднуючи дух інновацій і спільноти, Catzilla збирає криптоентузіастів, прихильників мемів і інвесторів у спільному прагненні до фінансового зростання.

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⚡️ Довгострокова цінність замість короткострокових проєктів ⚡️

Catzilla орієнтований на створення довгострокової цінності та зростання. У той час як інші дають порожні обіцянки, Catzilla пропонує реальний потенціал із структурованим пресейлом, яке починається з ціни $0.0002 і закінчується $0.0016 протягом 14 етапів. Ранні учасники можуть придбати токени $CATZILLA із вражаючою знижкою 88%!

💎 Потрійні переваги утиліти 💎

Токен $CATZILLA пропонує кілька корисних функцій, щоб покращити ваш криптодосвід:

  • Управління — Беріть участь у формуванні майбутнього Catzilla через рішення спільноти.
  • Нагороди — Отримуйте винагороди за вашу залученість і підтримку.
  • Стейкінг — Тримайте та ставте свої токени $CATZILLA, щоб потенційно отримувати пасивний дохід.

Catzilla прагне створити нове середовище для тих, хто хоче стати частиною інноваційної криптоспільноти. Незалежно від того, чи ви досвідчений інвестор, прихильник мемів або людина, яка хоче поєднати розваги з фінансовими можливостями, Catzilla пропонує платформу, де творчість зустрічається з потенціалом.

Приєднуйтесь до Catzilla у подорожі до прозорої та інклюзивної криптосфери! Разом ми відкриємо нові можливості та досягнемо нових висот! 🚀

Отримайте свої токени $CATZILLA та станьте частиною руху!

PNUT: Мемкоїн на блокчейні Solana

PNUT — це криптовалюта на блокчейні Solana, орієнтована на любителів мемів. Токен має загальну пропозицію у 100 мільйонів монет і не обкладається транзакційними податками. Контракт скасовано, а пул ліквідності спалено для безпеки утримувачів. Його маскот — Pnut, весела білка, що нагадує Пепе. Цей персонаж символізує грайливий і орієнтований на спільноту аспект проєкту. PNUT доступний на таких платформах, як Jupiter Aggregator. Монета може бути привабливою для тих, хто цікавиться культурою мемів і безпечними транзакціями. Її успіх на ринку залежить від поточного інтересу до мемкоїнів і зростання криптоспільноти.

Висновок

Монети на кшталт PNUT мають обмежений короткостроковий потенціал. Натомість Catzilla стає головним героєм світу мемкоїнів, прагнучи забезпечити фінансову свободу кожному. З потенціалом прибутковості700% на етапі пресейлу протягом 14 стадій, Catzilla пропонує права управління, винагороди за лояльність і пасивне зростання через стейкінг. Проєкт об'єднує криптоентузіастів для боротьби з токсичними системами та запрошує всіх приєднатися до руху, придбавши токени $CATZILLA.

Сайт: Catzilla ($CATZILLA)

Джерело: Мінфін
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