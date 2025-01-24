Акції Sony падають після зниження прогнозу EA

Акції Sony впали у п'ятницю у відповідь на зниження прогнозу Electronic Arts. Акції останньої впали майже на 17% після того, як ігровий гігант повідомив про 11% недобоу чистих замовлень за третій фінансовий квартал та знизив прогноз чистих замовлень на весь рік на 8%.

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Зниження прогнозу пояснюється слабкішою, ніж очікувалося, реакцією геймерів на останню частину EA Sports FC і продажами Dragon Age: The Veilguard, що розчаровують. Ігри EA становлять приблизно 20% виручки Sony від програмного забезпечення для ігор.

Macquarie оцінює, що зниження річного прогнозу EA може призвести до негативного впливу більш ніж на 1,5% на операційний прибуток Sony, що потенційно може призвести до втрати 10−15 млрд єн. Незважаючи на цей удар, Sony має потенційний позитивний момент у показниках інших ігор.

Безкоштовні ігри, такі як Fortnite від Epic Games та Marvel Rivals від NetEase, показали стійкі результати, причому Marvel Rivals очолила чарт безкоштовних завантажень PlayStation у США, Канаді та ЄС у грудні.