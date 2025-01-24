Commerzbank чекає на конкретну пропозицію від UniCredit

Німецький банк Commerzbank підтвердив у п'ятницю, що не вступатиме в офіційні переговори з UniCredit, доки не отримає конкретної пропозиції щодо злиття від італійського банку. Ця заява відбулася після того, як UniCredit висловив зацікавленість у потенційному злитті, що викликало ажіотаж у Берліні.

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Раніше у п'ятницю Financial Times повідомила, що генеральний директор Commerzbank Беттіна Орлопп відхилила запрошення генерального директора UniCredit Андреа Орчела на неформальні переговори щодо можливого злиття. Ця інформація була надана джерелами, знайомими із ситуацією.

Представник Commerzbank заявив: «Ми послідовно сигналізували про нашу готовність вести переговори та розглянули б пропозицію від UniCredit на користь усіх зацікавлених сторін. Однак ми поки що не отримали жодної пропозиції».

Представник банку також пояснив, що лише детальна пропозиція, яка описує економічні та структурні умови угоди, може стати основою для потенційних переговорів. Ця заява була зроблена у відповідь на запит про коментар.