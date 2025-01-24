Банк Японії підвищив ставку до найвищого рівня за 17 років

Банк Японії підвищив відсоткові ставки до найвищого рівня з часів світової фінансової кризи 2008 року, наголосивши тим самим на своїй впевненості в тому, що зростання заробітної плати дозволить утримувати інфляцію на стабільному рівні близько цільового показника в 2%. Про це повідомляє Reuters.

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На дводенному засіданні, яке завершилося 24 січня, Банк Японії підвищив короткострокову відсоткову ставку з 0,25% до 0,5% — такого рівня Японія не бачила 17 років. Рішення було прийнято вісьмома голосами проти одного, що при одному утримався. Це перше підвищення ставки з липня 2024 року.

Рада директорів прогнозує, що базова споживча інфляція досягне 2,4% у 2025 фінансовому році, а потім знизиться до 2,0% у 2026 році. У попередньому прогнозі, зробленому у жовтні 2024 р., очікувалося, що інфляція досягне 1,9% у 2025 та 2026 фінансових роках.