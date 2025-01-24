Трамп буде вимагати зниження процентних ставок

Президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до світових бізнесменів і політичних лідерів зажадав від ОПЕК знизити ціни на нафту і знизити процентні ставки, а також попередив їх, що вони зіткнуться з тарифами, якщо вироблятимуть свою продукцію деінде, крім США. Про це пише Reuters.

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«Я вимагатиму негайного зниження процентних ставок. І так само вони повинні знижуватися в усьому світі», — сказав Трамп у відеозверненні до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія.

«Я також збираюся попросити Саудівську Аравію і ОПЕК знизити вартість нафти», — додав Трамп.

Ці заяви, які Трамп вперше зробив світовим лідерам за чотири дні свого президентства, підкріплюють повідомлення про те, що під час його другого терміну він відмовиться від норм вільного ринку як у США, так і за їх межами.

Попри рішучі коментарі щодо мит, які він хоче запровадити, він не надав конкретики в той час, коли ринки перебувають у напрузі щодо його планів.