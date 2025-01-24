Курс валют на 24 січня: долар подешевшав на 5 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці додало 2 копійки, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,90−42,40 грн. Євро купують за 43,62 грн, а продають за 44,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,15−42,25, євро — 44,05−44,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,92−41,98 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,85−43,90 грн/євро.

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