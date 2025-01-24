Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 500 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 826 820 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 січня 2025, 8:23
Втрати ворога за 23 січня: 1 500 російських окупантів, 2 танки та 51 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 826820 (+1500) осіб,
- танків — 9852 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 20508 (+11) од,
- артилерійських систем — 22295 (+39) од,
- РСЗВ — 1263 (+1) од,
- засоби ППО — 1050 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23162 (+51),
- крилаті ракети — 3051 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 34992 (+87) од,
- спеціальна техніка — 3715 (+1).
Джерело: Мінфін
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