Європейські банки виплатять акціонерам рекордні 123 млрд євро за підсумками 2024 року

Європейські банки готові виплатити акціонерам за підсумками 2024 року рекордні 123 млрд євро , пише Financial Times з посиланням на підрахунки швейцарського банку UBS.

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За його оцінкою, кредитні організації виплатять 74,4 млрд євро у вигляді дивідендів та 49 млрд євро у вигляді зворотного викупу акцій. Це буде другим роком поспіль, коли виплати акціонерам перевищать рівень до світової фінансової кризи.

Такі великі виплати зумовлені високим прибутком, пов'язаним із зростанням відсоткових ставок, та бажанням компенсувати акціонерам періоди відсутності дивідендів під час пандемії COVID-19.

Лідерами за обсягом виплат стануть найбільші банки Європи та Великобританії: HSBC, BNP Paribas та UniCredit мають намір повернути акціонерам 19,3 млрд євро, 11,6 млрд євро та 8,8 млрд євро відповідно.

Керуючий партнер Axiom Alternative Investments Жером Легра заявив FT, що поточний рівень прибутковості є стійким і що його компанія очікує на «невелике збільшення загальної прибутковості в 2025 році порівняно з 2024 роком».

Серед факторів, що сприяють цьому, він назвав дешевші депозити, рефінансування позичальників за вищими ставками та зростання доходів від комісійних послуг, особливо у банків із розвиненими підрозділами.

Аналітики Citigroup очікують, що європейські банки виплатять близько 80 млрд євро дивідендів і здійснять викупи акцій на 54 млрд євро за підсумками поточного року.

Втім, європейські банки продовжують торгуватися з дисконтом до балансової вартості своїх активів і поступаються оцінкою своїм американським конкурентам, підкреслює FT.

Глава UniCredit Андреа Орчел, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, висловив стурбованість м'якшим регулюванням банків у США, що може створити конкурентну перевагу для американських гравців, які працюють у Європі.

За його словами, менш строга регуляторна політика в США ставить європейські банки в свідомо невигідне становище.