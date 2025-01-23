До закриття міжбанку курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у покупці і не змінилося у продажу.
23 січня 2025, 17:25
Курс валют на вечір 23 січня: долар подешевшав на міжбанку на 7 копійок
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Відкриття 23 січня
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Закриття 23 січня
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Зміни
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41,99/42,02
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41,92/41,98
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7/4
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43,67/43,69
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43,65/43,69
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2/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,85−42,40 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,20−42,28, євро — 44,00−44,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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