Влада Лос-Анджелеса оцінила збитки від пожеж у $350 млн

Збитки, які завдали громадській інфраструктурі Лос-Анджелеса лісові пожежі, становили щонайменше $350 млн, пише Los Angeles Times з посиланням на звіт, поданий міській раді, йдеться про оцінку збитків за перші чотири дні пожеж.

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«Це попередня оцінка. Ймовірно, вона (сума) зросте», — заявив Метт Сабо з адміністративного відділу, який займався підрахунком збитків, на зборах ради.

У цій сумі враховані вуличні ліхтарі, центри відпочинку та бібліотека, що згоріла, в районі Пасифік Палісейдс (її збитки оцінені в $55 млн). Згідно зі звітом, збитки міського Департаменту водних ресурсів та енергетики становили майже $76 млн, санітарної інфраструктури, у тому числі насосних станцій, — ще $48 млн.

У цю суму не включено збитків від пожежі Ітон, яка охопила території Алтадіна та Пасадена за межами міста.

Крім того, комітет не включав громадські будинки, які знаходяться на обслуговуванні Об'єднаного шкільного округу Лос-Анджелеса та інших неміських агентств.

Крім цього, витрати міста на «екстренне реагування», насамперед роботу пожежників та поліцейських, становили близько $24 млн за перші 10 днів пожеж, пише газета.

Нагадаємо

Лісові пожежі почалися у Південній Каліфорнії 7 січня. За даними AP, у вогні загинуло щонайменше 25 людей.

Увечері 22 січня в окрузі Лос-Анджелес почалася нова лісова пожежа, вогонь за кілька годин охопив площу близько 39 кв. км біля озера Кастаїк, повідомляє AP.

Повідомлень про постраждалі будинки або інші будівлі поки не надходило, але понад 30 000 місцевих жителів отримали розпорядження про обов'язкову евакуацію, ще близько 20 000 попередили, що їм може знадобитися виїхати.

Виплати страхових компаній через заподіяні пожежами збитки можуть перевищити $20 млрд — таким чином вони, ймовірно, стануть найруйнівнішими у фінансовому плані в історії США, прогнозували аналітики JPMorgan Chase & Co.

Загалом, за попередньою оцінкою AccuWeather, збитки та економічні втрати через пожежі можуть досягти $57 млрд.