Влада Лос-Анджелеса оцінила збитки від пожеж у $350 млн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 січня 2025, 17:16

Влада Лос-Анджелеса оцінила збитки від пожеж у $350 млн

Збитки, які завдали громадській інфраструктурі Лос-Анджелеса лісові пожежі, становили щонайменше $350 млн, пише Los Angeles Times з посиланням на звіт, поданий міській раді, йдеться про оцінку збитків за перші чотири дні пожеж.

Збитки, які завдали громадській інфраструктурі Лос-Анджелеса лісові пожежі, становили щонайменше $350 млн, пише Los Angeles Times з посиланням на звіт, поданий міській раді, йдеться про оцінку збитків за перші чотири дні пожеж.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси«Це попередня оцінка.
Фото: rfi.fr

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Це попередня оцінка. Ймовірно, вона (сума) зросте», — заявив Метт Сабо з адміністративного відділу, який займався підрахунком збитків, на зборах ради.

У цій сумі враховані вуличні ліхтарі, центри відпочинку та бібліотека, що згоріла, в районі Пасифік Палісейдс (її збитки оцінені в $55 млн). Згідно зі звітом, збитки міського Департаменту водних ресурсів та енергетики становили майже $76 млн, санітарної інфраструктури, у тому числі насосних станцій, — ще $48 млн.

У цю суму не включено збитків від пожежі Ітон, яка охопила території Алтадіна та Пасадена за межами міста.

Крім того, комітет не включав громадські будинки, які знаходяться на обслуговуванні Об'єднаного шкільного округу Лос-Анджелеса та інших неміських агентств.

Крім цього, витрати міста на «екстренне реагування», насамперед роботу пожежників та поліцейських, становили близько $24 млн за перші 10 днів пожеж, пише газета.

Нагадаємо

Лісові пожежі почалися у Південній Каліфорнії 7 січня. За даними AP, у вогні загинуло щонайменше 25 людей.

Увечері 22 січня в окрузі Лос-Анджелес почалася нова лісова пожежа, вогонь за кілька годин охопив площу близько 39 кв. км біля озера Кастаїк, повідомляє AP.

Повідомлень про постраждалі будинки або інші будівлі поки не надходило, але понад 30 000 місцевих жителів отримали розпорядження про обов'язкову евакуацію, ще близько 20 000 попередили, що їм може знадобитися виїхати.

Виплати страхових компаній через заподіяні пожежами збитки можуть перевищити $20 млрд — таким чином вони, ймовірно, стануть найруйнівнішими у фінансовому плані в історії США, прогнозували аналітики JPMorgan Chase & Co.

Загалом, за попередньою оцінкою AccuWeather, збитки та економічні втрати через пожежі можуть досягти $57 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами