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23 січня 2025, 16:01

У Київраді розглядають продаж Житнього ринку: озвучено вартість ремонту

У Київській міській раді зареєстрували проєкт рішення, що передбачає продаж Житнього ринку, який розташований на Подолі. Про це повідомляє голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.

У Київській міській раді зареєстрували проєкт рішення, що передбачає продаж Житнього ринку, який розташований на Подолі.
Фото: kmr.gov.ua

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За його словами, керівництво ринку за останні 15 років довело його до збитковості, тож зараз, під час воєнного стану, планують продати його за зниженою ціною.

Наразі цей історичний об'єкт потребує капітального ремонту, після якого може приносити прибуток місту.

«Може, місто залучить інвестора, дасть пільгу на підтримку для нового орендаря, призначить дієвого керівника… А чи є гарантія, що там не зʼявиться чергова забудова? Немає. Адже новий власник, що захоче, те й зробить з ринком», — написав Кривошея у Facebook.

Депутат Київради Тарас Козак зазначив, що Житній ринок знаходиться в аварійному та пожежно небезпечному стані. Також є загроза обвалення даху, зокрема через гнилі інженерні комунікації та іржу на залізних колонах.

За його словами, ринку необхідний ремонт, однак він має залишиться Житнім ринком.

Скільки коштуватиме ремонт

Козак зазначив, що ремонтні роботи ринку можуть обійтися від 118 до 700 млн грн, згідно з інформацією його джерел. Однак, на його думку, сума може сягнути 400−500 млн грн.

Як стверджує депутат, щоб зберегти ринок варто зазначити в договорі продажу три умови — функціонал, зовнішній вигляд, цілісний майновий комплекс.

«Якщо за три роки покупець не впорається або буде робити якісь дурниці, місто Київ буде зобовʼязане викупити назад Житній ринок, за тою ж ціною. Саме такий проєкт рішення Київради ми з колегами з усіх фракцій КМР зареєстрували вчора», — сказав Тарас Козак.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
23 січня 2025, 16:16
#
Інжур одобряє)
+
0
Abramon
Abramon
23 січня 2025, 16:26
#
))))
+
0
Abramon
Abramon
23 січня 2025, 16:27
#
Інвєстор збудує ЖК «Житній» чи БЦ «Житній»? Ой, сорян не інвєстор «девелопер».
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