Акції Puma обвалилися на 18% після падіння прибутку

Акції німецького бренду спортивного одягу Puma впали на 18% на початку торгів у четвер після того, як компанія відзвітувала про слабші, ніж очікувалося, продажі за четвертий квартал і зниження річного прибутку. Про це повідомляє Reuters.

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Фінансові результати Puma, оголошені пізно ввечері в середу, з’явилися на тлі сильних продажів і прибутковості конкурента Adidas, що підкреслило виклики, з якими стикається Puma для покращення свого бренду, зазначили аналітики JP Morgan.

Станом на 11:20 за київським часом акції Puma впали на 18% до 34,4 євро, що досягло найнижчого рівня з березня 2018 року.

Продажі Puma у четвертому кварталі зросли на 9,8% у валютно-коригованих показниках, тоді як аналітики очікували зростання на рівні 12%. Чистий прибуток компанії за минулий рік знизився до 282 млн євро порівняно з 305 млн євро у попередньому році.

Компанія не надала деталей у середу, що стало причиною слабших, ніж очікувалося, продажів. Генеральний директор Арне Фройндт у листопаді висловлював упевненість у високому попиті в сезон святкових покупок.

Puma розпочала програму скорочення витрат, ставлячи за мету досягти маржі EBIT (прибутку до відсотків і податків) у 8,5% до 2027 року, порівняно з 7,1% у 2024 році.

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