Solana націлена на рівень $300, а XYZVerse та HBAR йдуть до зростання в 50 разів

Solana наближається до значної цінової позначки, натякаючи на серйозний стрибок вартості. Водночас XYZVerse та HBAR привертають увагу завдяки своєму потенціалу для вражаючого зростання. Ці події викликають інтерес на ринку та обіцяють захопливе майбутнє для цих цифрових активів.

XYZ: Наступний чемпіон серед мем-монет, готовий домінувати у 2025 році

Перегони розпочалися, і XYZ прямує до рекордних прибутків із невпинним імпульсом! Цей сенсаційний спортивний мем-токен готовий стати наступним великим проєктом у 2025 році, привертаючи увагу криптоентузіастів і спортивних фанатів усього світу.

XYZ обіцяє вражаюче зростання, залишаючи позаду такі проєкти, як BOME та WIF. З прогнозованим зростанням на 7,400%, XYZ готовий завоювати корону найкращої мем-монети у криптовалютних перегонах 2025 року!

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XYZ — це зірка екосистеми XYZVerse, визнаної «Найкращим новим мем-проєктом». Це унікальне поєднання спортивного азарту та мем-культури стане ідеальною платформою для криптоентузіастів і спортивних уболівальників.

XYZ зараз недооцінений, і з майбутніми лістингами ранні інвестори можуть розраховувати на значні прибутки.

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Solana (SOL)

Solana (SOL) продемонструвала вражаючі результати останнім часом. За останній тиждень її ціна зросла на 35,68%. За останній місяць приріст склав 41,10%, а за останні шість місяців — 48,00%. Ця стабільна висхідна тенденція свідчить про високий інтерес з боку інвесторів.

Наразі SOL торгується в діапазоні від $182,53 до $308,44. Найближчий рівень опору знаходиться на позначці $364,82. Якщо ціна подолає цю точку, наступною метою може стати $490. Найближчий рівень підтримки — $113; якщо ціна впаде нижче цього рівня, можливі подальші зниження.

Технічні індикатори вказують на потенціал зростання. Проста ковзна середня за 10 днів становить $254,24, що трохи вище за 100-денну середню ($252,18), що вказує на короткостроковий бичачий імпульс. Індекс відносної сили (RSI) становить 56,03, що свідчить про стабільність. MACD позитивний на рівні 2,935, підтримуючи можливий рух вгору. Виходячи з цих даних, ціна Solana може продовжити зростання, можливо, подолавши поточні рівні опору.

Hedera (HBAR)

За останні шість місяців Hedera (HBAR) зросла на 386%. За останній місяць її ціна піднялася на 21,82%, а за тиждень — на 12,31%. Наразі HBAR торгується в діапазоні від $0,25 до $0,40, привертаючи увагу криптоспільноти.

Технічні індикатори дають змішані сигнали. Прості ковзні середні за 10 і 100 днів близькі одна до одної ($0,33 і $0,34 відповідно), що вказує на фазу консолідації. Індекс відносної сили (RSI) становить 34,76, наближаючись до зони перепроданості. Індикатор стохастики знаходиться на рівні 6,95, натякаючи на недооціненість HBAR у короткостроковій перспективі.

Найближчий рівень опору — $0,47. Пробій цього рівня може призвести до наступного опору на позначці $0,62, що передбачає можливий приріст на 17% і 55% від поточних цін. Знизу рівні підтримки знаходяться на позначках $0,18 та $0,0366. Враховуючи останні тренди та ці ключові рівні, за рухом ціни HBAR варто уважно стежити.

На фоні посилення бичачого тренду 2025 року SOL, HBAR та особливо XYZVerse (XYZ) стають помітними гравцями з величезним потенціалом на криптовалютному ринку.

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