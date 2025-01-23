Курс валют на 23 січня: долар в банках подешевшав на 10 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара у купівлі та у продажу втратив 10 копійок. Євро у покупці додало 10 копійок, а у продажу 1 копійку.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у покупці та на 3 копійки у продажу. Євро втратило 1 копійку у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,85−42,40 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,34−42,37, євро — 44,09−44,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,99−42,02 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,67−43,69 грн/євро.

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