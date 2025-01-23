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23 січня 2025, 10:37

В США закликали скасувати оподаткування криптовалют, TORN злетів на 250%: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Конгресмен США закликав скасувати оподаткування криптовалют

Конгресмен США Уоррен Девідсон виступив перед Комітетом з питань бюджету Палати представників щодо податків на криптовалюти. Про це повідомляє журналістка FOX Business Елеонор Террет.

За її словами, чиновник закликав скасувати вимоги Байдена щодо оподаткування криптовалют. Террет зазначила, що Комітет з питань бюджету займається написанням податкових законопроєктів.

«Девідсон був прихильником чіткіших стандартів звітності для цифрових активів і використав свій час на сьогоднішньому засіданні, щоб поговорити про скасування вимог Байдена щодо оподаткування криптовалют», — додала журналістка.

У жовтні 2024 року сенатор штату Огайо Нірадж Антані представив законопроєкт, який зобов’язує штат і всі місцеві політичні підрозділи приймати криптовалюти для оплати державних і місцевих податків і зборів. Пізніше того ж місяця Федеральний резервний банк США запропонував заборонити або оподаткувати біткоїни.

Токен TORN злетів на близько 250% після зняття санкцій з Tornado Cash

Апеляційний суд п’ятої інстанції США зняв санкції з Tornado Cash, а також визнав незаконними санкції, накладені Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) на криптоміксер. Це випливає з судових документів.

Крім того, в заяві сказано, що OFAC перевищили повноваження, а використання міжнародного економічного закону (IEEPA) для блокування Tornado Cash є необґрунтованим.

Також суд постановив, що незмінні (immutable) смартконтракти Tornado Cash не є «власністю», яка підпадає під санкції відповідно до IEEPA. Смартконтракти цього протоколу працюють автономно, без можливості контролю чи зміни навіть з боку розробників, сказано в документі.

Зазначимо, до суду звернулися шість користувачів Tornado Cash. Вони заявили, що санкції несправедливо торкнулися законослухняних громадян, які використовували протокол для захисту приватності.

Наприклад, один із позивачів анонімно донатив на підтримку України, побоюючись атак хакерів рф. Інший — використовував Tornado Cash для захисту своїх даних від кіберзлочинців.

У підсумку апеляційний суд скасував рішення нижчої інстанції та направив справу на подальший розгляд до окружного суду, зобов’язавши ухвалити часткове рішення на користь позивачів.

На тлі цієї новини токен Tornado Cash (TORN) в моменті зріс на близько 250%, з $8 до $27. На момент написання новини ціна активу опустилася до $17.

X-акаунт Nasdaq зламали для просування фейкового мем-коїна

Невідомий хакер зламав офіційний X-акаунт біржі Nasdaq для просування шахрайського мем-токена STONKS, що копіює назву оригінальної монети на базі Solana. Про це повідомляє The Block.

Спочатку зловмисник перейменував фейкову сторінку на філію Nasdaq, запостив на ній рекламу щойно випущеного ним мем-коїна і ретвітнув її у справжній акаунт біржі.

За даними DEXscreener, ринкова капіталізація фейкової монети STONKS зросла до $80 млн, але незабаром після цього впала.

На момент написання новини твіт видалено, а підроблені облікові записи заблоковано.

Чиказька товарна біржа запустить ф’ючерси на XRP і SOL — ЗМІ

Торги ф’ючерсами на XRP і SOL на Чиказькій товарній біржі (CME) почнуться 10 лютого в разі схвалення регуляторів. Така інформація з’явилася на піддомені платформи.

«Якщо припустити, що beta.cmegroup є бета-версією/тестовою версією вебсайту CME Group, то все вказує на те, що CME запустить ф’ючерси на SOL і XRP 10 лютого… На мій погляд, це цілком логічно і цілком очікувано, якщо це правда», — прокоментував аналітик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт.

Згідно з повідомленням, місячні розрахункові контракти будуть доступні як у стандартному, так і в мікроформаті. Це дасть змогу «масштабувати ризики та забезпечити більшу точність і гнучкість у їхньому управлінні».

Представник біржі в бесіді з Fox Business уточнив, що бета-версія вебсайту опинилася в публічному доступі «помилково».

«Офіційних рішень про запуск контрактів на будь-який із [зазначених] токенів поки не ухвалено», — додав він.

Колега Сейффарта, Ерік Балчунас, припустив, що ф’ючерсний ETF на Solana з’явиться на ринку в середині березня.

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Джерело: Мінфін
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