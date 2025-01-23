Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 340 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 825 320 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 січня 2025, 8:12
Втрати ворога за 22 січня: 1340 російських окупантів, 6 танків та 72 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 825320 (+1340) осіб,
- танків — 9850 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 20497 (+12) од,
- артилерійських систем — 22256 (+62) од,
- РСЗВ — 1262 (+0) од,
- засоби ППО — 1050 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23111 (+72),
- крилаті ракети — 3051 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 34905 (+68) од,
- спеціальна техніка — 3714 (+3)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі