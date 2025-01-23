Глава Норвезького фонду добробуту Микола Танген рекомендував інвесторам розглянути можливість продажу акцій технологічних компаній США.
23 січня 2025, 11:43
Норвезький фонд добробуту рекомендував продавати акції технологічних компаній США
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Що відомо
«Найкраще, що можна зробити, — це завжди робити навпаки, ніж усі інші», — сказав Танген.
За його словами, інвесторам варто нарощувати позиції в акціях китайських компаній.
При цьому Танген не розкривав, чи скорочує його фонд позиції в акціях американських технологічних компаній і чи купує китайські папери.
Джерело: Мінфін
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