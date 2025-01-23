Samsung представила лінійку смартфонів Galaxy S25

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Деталі

Samsung Galaxy S25 оснастили покращеними функціями штучного інтелекту (ШІ). Samsung заявляє, що гаджет стане персональним інтелектуальним помічником свого власника.

Так, у смартфонах очікується функція Now Brief, яка збере важливу інформацію, необхідну після пробудження власника телефону та підготовки до робочого дня.

Серія Samsung S25 представлена ​​у трьох варіантах — S25, S25+ та S25 Ultra. Стартова ціна на S25 становить $799, на S25+ — $999, а на S25 Ultra — $1299.

Діагональ екрана S25 та S25+ становить 6,2 та 6,7 дюйма відповідно. Екран S25 Ultra має діагональ 6,9 дюйми.