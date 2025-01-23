Південнокорейська компанія Samsung представила лінійку нових смартфонів Galaxy S25, повідомляє CNBC.
23 січня 2025, 9:46
Samsung представила лінійку смартфонів Galaxy S25
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Деталі
Samsung Galaxy S25 оснастили покращеними функціями штучного інтелекту (ШІ). Samsung заявляє, що гаджет стане персональним інтелектуальним помічником свого власника.
Так, у смартфонах очікується функція Now Brief, яка збере важливу інформацію, необхідну після пробудження власника телефону та підготовки до робочого дня.
Серія Samsung S25 представлена у трьох варіантах — S25, S25+ та S25 Ultra. Стартова ціна на S25 становить $799, на S25+ — $999, а на S25 Ultra — $1299.
Діагональ екрана S25 та S25+ становить 6,2 та 6,7 дюйма відповідно. Екран S25 Ultra має діагональ 6,9 дюйми.
Джерело: Мінфін
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