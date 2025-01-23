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23 січня 2025, 8:32

YouTube відновив доставку кнопок для українських авторів

Починаючи з січня 2025 року українські автори знову зможуть отримувати кнопки YouTube. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Починаючи з січня 2025 року українські автори знову зможуть отримувати кнопки YouTube.

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Деталі

«З початку повномасштабного вторгнення українські контент-творці не отримували нагород від YouTube. Кнопки просто не доставляли в Україну через бойові дії. Нещодавно із запитом до Мінцифри звернулись українські креатори, після розпочалося активне спілкування з українською командою Google. Запит у роботу взяла команда YouTube — і маємо позитивне рішення», — написав Федоров.

Нагороди YouTube вручаються відповідно до кількості підписників:

срібна кнопка — за 100 000 підписників;
золота кнопка — за 1 000 000 підписників;
діамантова кнопка — за 10 000 000 підписників.

До росії, Білорусі, Ірану, Північної Кореї та деяких інших країн кнопки не доставляються.

Контент-креатори можуть перевірити статус і дізнатися про подальші кроки за допомогою спеціальної форми.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
Riojas
Riojas
23 січня 2025, 9:33
#
Большая победа минцифры и лично министра Федорова. Кнопки доставлены создателям. Больше проблем в IT отрасли нет.
+
0
Три літри
Три літри
23 січня 2025, 10:09
#
Та чхати на це. Хай відключення своє дебільне модерування коментарів.
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