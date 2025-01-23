Починаючи з січня 2025 року українські автори знову зможуть отримувати кнопки YouTube. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
YouTube відновив доставку кнопок для українських авторів
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«З початку повномасштабного вторгнення українські контент-творці не отримували нагород від YouTube. Кнопки просто не доставляли в Україну через бойові дії. Нещодавно із запитом до Мінцифри звернулись українські креатори, після розпочалося активне спілкування з українською командою Google. Запит у роботу взяла команда YouTube — і маємо позитивне рішення», — написав Федоров.
Нагороди YouTube вручаються відповідно до кількості підписників:
срібна кнопка — за 100 000 підписників;
золота кнопка — за 1 000 000 підписників;
діамантова кнопка — за 10 000 000 підписників.
До росії, Білорусі, Ірану, Північної Кореї та деяких інших країн кнопки не доставляються.
Контент-креатори можуть перевірити статус і дізнатися про подальші кроки за допомогою спеціальної форми.
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