До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.
22 січня 2025, 17:31
Курс валют на вечір 22 січня: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 22 січня
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Закриття 22 січня
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Зміни
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42,08/42,11
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41,99/42,02
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9/9
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43,82/43,83
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43,77/43,79
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5/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,95−42,50 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,24 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,35−42,40, євро — 44,10−44,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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