Американські компанії активно готуються до IPO — президент NYSE

Американські компанії почали планувати первинні публічні розміщення акцій (IPO) за нової адміністрації, повідомила президент Нью-Йоркської фондової біржі Лінн Мартін у недавньому інтерв'ю Bloomberg на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Мартін підтвердила зростання активності та пов'язала це зі зміною уряду, пише investing.com.

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За словами Мартін, компанії активно готуються до IPO, причому деякі планують вийти на біржу найближчими днями та тижнями, а інші націлені на пізніші квартали або другу половину року.

Збільшення активності IPO сигналізує про позитивну реакцію бізнесу на нову адміністрацію.

Мартін підкреслила, що сплеск активності є реальним, що вказує на перспективні перспективи для американського фондового ринку.