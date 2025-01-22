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22 січня 2025, 18:16

Goldman Sachs запускає власного ШІ-помічника для банкірів

Одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs розпочинає впровадження ШІ-асистента для своїх працівників. Про це розповів технічний директор компанії Марко Арґенті в інтерв'ю CNBC, пише Fintechinsider.

Одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs розпочинає впровадження ШІ-асистента для своїх працівників.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Програма GS AI assistant вже доступна 10 тисячам співробітників банку. До кінця року її планують надати всім офісним працівникам. Спочатку асистент допомагатиме з простими завданнями: підсумовувати та перевіряти електронні листи, перекладати код з однієї мови програмування іншою.

За словами Арґенті, ШІ-асистент використовує технології від провідних розробників, включаючи OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) та Meta (Llama). Банк також розглядає можливість співпраці з Anthropic, Mistral та Cohere.

Марко Арґенті порівняв ШІ-асистента з новим співробітником, який з часом засвоїть корпоративну культуру Goldman Sachs. За його прогнозами, через 3−5 років штучний інтелект зможе мислити подібно до досвідченого працівника банку та самостійно складати детальні плани дій.

Нагадаємо

У жовтні гігант Волл-стріт Morgan Stanley розгорнув новий інструмент на базі генеративного штучного інтелекту — AskResearchGPT, призначений для роботи з масштабною дослідницькою базою банку.

Джерело: Мінфін
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