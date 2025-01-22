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22 січня 2025, 17:44

Середня зарплата чиновників підскочила до 80 тисяч гривень

У грудні 2024 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 79,8 тисяч гривень. Порівняно із січнем (38,6 тисяч гривень) зарплата збільшилася більш ніж удвічі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

У грудні 2024 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 79,8 тисяч гривень.
Фото: depositphotos

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Однак грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року виплачуються різні премії та надбавки. У середньому за рік зарплата 21,8 тисяч чиновників становила 54,4 тисяч гривень.

Зарплата чиновників значно перевищує середній рівень по Україні. За даними ПФУ, у вересні зарплата становила 18 тисяч гривень.

Де платять найбільше

За даними Мінфіну, у грудні лідирує за рівнем зарплат Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. У середньому його працівники отримують зарплату в 134,5 тисячі гривень. У міністерстві працює 380 осіб.

У Міністерстві закордонних справ отримують 125,0 тисяч гривень (140 осіб).

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті на третьому місці — 122,3 тисяч гривень (35 осіб).

Також високі зарплати в Антимонопольному комітеті — 118,2 тисяч гривень (268 осіб).

Рейтинг зарплат керівництва

Серед керівництва найвищі зарплати в грудні були в таких відомствах:

  • Державна служба експортного контролю України — 370,5 тисяч гривень
  • Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг — 366,8 тисяч гривень
  • Національне агентство із запобігання корупції — 355,8 тисяч гривень,
  • Державне агентство України з мистецтв та мистецької освіти — 345,4 тисяч гривень
  • Державна служба якості освіти України — 317,9 тисяч гривень.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+30
Mini Mi
Mini Mi
22 січня 2025, 17:55
#
Потужно. И это только официальные доходы. Так сказать голая ставочка)
+
+45
EvilReptiloid
EvilReptiloid
22 січня 2025, 17:56
#
Це копійки порівняно з їх корупційними доходами. Топ-чиновники можуть сміливо віддавати свої зарплати дітям на кишенькові витрати, бо вони не з зарплат живуть. Корупційні доходи можуть переважати офіційні в десятки, сотні а іноді навіть тисячі разів.
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
22 січня 2025, 18:12
#
А шкода від їх діяльності на 2 а то і 3 порядки перевищує ту зарплату
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
22 січня 2025, 18:23
#
Так, це чиста правда. Вкрадуть на мільйон, а зіпсують на десять. Плюс погана слава про Україну, як пекло для ведення бізнесу та інвестицій.
+
+30
korvin29
korvin29
22 січня 2025, 17:57
#
Эта статистика говорит об одном, с открытием границ нужно сразу же уезжать, пока не ввели крепостное право.
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