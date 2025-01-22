Європейський конкурент Open AI планує проведення IPO

Європейський лідер зі штучного інтелекту Mistral AI планує проведення IPO, повідомив CEO стартапу Артур Менш в ефірі Bloomberg TV. Про це пише ForkLog UA.

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Що відомо

Його компанія відкриває офіс у Сінгапурі з метою зосередити розвиток в Азійсько-тихоокеанському регіоні. Також вона розширює присутність у Європі та США.

Mistral запустили на початку 2023 року ексспівробітники DeepMind і Meta. Компанія позиціюється як європейський конкурент OpenAI. Фірма випустила схожий на ChatGPT інструмент Le Chat.

У вересні 2024 року стартап представив нейромережу з можливостями мультимодальності.

Менш стверджує, що його компанія може запускати моделі дешевше за конкурентів. Вона орієнтується на європейських клієнтів, які переживають за обробку даних за межами ЄС.

Конкуренція

Mistral AI поступається американським конкурентам у сфері фінансування. У червні фірма залучила €600 млн ($640 млн) інвестицій у вигляді акціонерного і боргового капіталу за оцінки в $6 млрд. До цього компанію проспонсорували на €385 млн ($402 млн).