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22 січня 2025, 14:42

Китай замінює російське вугілля монгольським

Рекордні закупівлі вугілля в Китаї минулого року були зумовлені значним збільшенням поставок з Австралії та Монголії, тоді як обсяги російських поставок фактично скоротилися. Про це повідомляє Bloomberg.

Рекордні закупівлі вугілля в Китаї минулого року були зумовлені значним збільшенням поставок з Австралії та Монголії, тоді як обсяги російських поставок фактично скоротилися.
Фото: pixabay.com

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Тепер, коли китайський попит вирівнюється, Монголія може мати найкращі шанси утримати або навіть збільшити свою частку на ринку південного сусіда коштом росії.

У той час як загальний обсяг імпорту зріс на 14% до 543 мільйонів тонн у 2024 році, австралійські поставки зросли майже на 60%. Експорт з Монголії зріс на 19%. Індонезія залишилася найбільшим постачальником Китаю, хоча зростання торік було відносно скромним.

Попри всі стратегічні зв'язки між Пекіном і Москвою, росія програє, оскільки її вугілля занадто дороге, а нові санкції США можуть зробити експорт ще менш привабливим для китайських покупців цього року.

Монголія, тим часом, отримує вигоду від своєї близькості до Китаю і прагне закріпити це за допомогою кращого залізничного сполучення. На відміну від Австралії, яка постачає вугілля далеко і може реагувати на зростання цін в інших країнах Азії, переважна більшість клієнтів Монголії знаходиться в одній країні.

Минулого року на Монголію припадало 60% імпорту коксівного вугілля для виплавки сталі свого південного сусіда. Попередні заперечення з міркувань національної безпеки щодо узгодження специфікацій колій країни з китайськими були подолані, і тепер уряд наполягає на поліпшенні залізничного сполучення на кордоні, що в кінцевому підсумку може подвоїти обсяги поставок вугілля до Китаю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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