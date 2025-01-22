SEC запускає робочу групу для пом'якшення регуляції криптовалют

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про перший реальний крок у напрямку зниження регуляції для криптовалютної індустрії, представивши ініціативу зі створення загальної регуляторної бази для цифрових активів, повідомляє CNBC.

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Що відомо

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) повідомила, що виконувач обов’язків голови Марк Уеда запустив «криптовалютну робочу групу», яка зосередиться на забезпеченні прозорості для ринку криптовалют, обсяг якого оцінюється у $3,7 трильйона. Керувати ініціативою буде комісар SEC Гестер Пірс, відома своїм позитивним ставленням до криптовалют, яка давно закликає до розробки чітких і гнучких регуляцій у сфері цифрових активів.

У заяві, що супроводжувала оголошення, Пірс наголосила на важливості співпраці: «Ми з нетерпінням очікуємо співпраці з громадськістю для створення регуляторного середовища, яке захищає інвесторів, сприяє залученню капіталу, підтримує цілісність ринку та стимулює інновації».

Робоча група зосередиться на розробці правил для криптовалютних проєктів, включно з рекомендаціями щодо реєстрації токенів та монет.

Деталі

Ця новина була позитивно сприйнята криптовалютним ринком: біткоїн виріс на 2,4% і перевищив позначку $106 000. Лідери галузі схвально відреагували на зміну тону в регуляторній політиці, яка помітно відрізняється від підходу адміністрації Джо Байдена, відомого жорсткими обмеженнями.

За часів президентства Байдена тодішній голова SEC Гері Генслер зазнавав критики за стримування криптовалютних біржових фондів (ETF), запровадження жорстких правил бухгалтерського обліку та агресивні дії проти криптовалютних компаній. Відсутність чітких регуляцій була частою причиною суперечок.