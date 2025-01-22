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22 січня 2025, 12:20

Криптополітика підживлює ажіотаж навколо мем-монет

Крипторинок пожвавлюється на фоні сприятливого регулювання, що сприяє новому сплеску інтересу до мем-монет. В умовах триваючого бичачого тренду CATZILLA і MEW виділяються як головні претенденти на вражаючі прибутки. Інвестори з нетерпінням очікують, як ці монети можуть змінити ринок, спираючись на підтримку політичних змін і процвітаюче ринкове середовище.

Крипторинок пожвавлюється на фоні сприятливого регулювання, що сприяє новому сплеску інтересу до мем-монет.

Перемога Трампа підживлює ажіотаж навколо мем-монет — Catzilla готова до злету

Тріумфальне повернення Дональда Трампа знову оживило крипторинок, і мем-монети стають лідерами цього руху. Поки основні монети демонструють скромне зростання, Catzilla ($CATZILLA) готується до грандіозного стрибка в центр уваги.

З проголошенням Трампом амбіційного плану зробити США світовим криптовалютним лідером, ринок очікує небачених висот. Його перемога знаменує нову еру для мем-монет, а Catzilla займає позицію головного хижака в цій ніші.

Catzilla — це не просто мем-монета, а революціонер DeFi, який кидає виклик застарілим системам.

Великий Кіт готовий до боротьби! Приєднуйтесь зараз і станьте частиною $CATZILLA, поки його ціна не злетіла!

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Дні короткострокових хайпових проєктів, таких як $PNUT і $GOAT, залишилися в минулому. З амбіційною дорожньою картою та потужним наративомCatzilla готова захопити ринок мем-монет і забезпечити приголомшливі прибутки своїм інвесторам.

Catzilla виходить на арену з потенціалом зростання 700%!

На етапі предпродажу токен стартує з ціни $0.0002 і підвищується до $0.0016 за 14 вибухових етапів. Дійте швидко, щоб придбати $CATZILLA з 88%-ою знижкою — пропозиція, яку не можна втратити.

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Catzilla — це не лише про інвестиції, а й про об'єднання спільноти. Завдяки реферальній програмі ви можете отримувати пасивний дохід у USDT:

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Чому варто обрати Catzilla?

Catzilla об'єднує криптоентузіастів, шанувальників мемів, аніме та DeFi-воїнів в одну непереможну силу. Завдяки яскравій концепції, привабливим винагородам і приголомшливому потенціалу прибутку, Catzilla стає не просто токеном, а рухом, готовим завоювати ринок.

MEW: Кіт у світі собак готовий до повернення

Cat in a Dogs World (MEW) знаходиться у складній ситуації, але може повернутися. Поточна ціна коливається від $0.0048 до $0.0064. Недавнє падіння було значним, але монета досягла нижнього рівня підтримки $0.0041. Індекс відносної сили (RSI) показує, що актив не перепроданий, що вказує на потенціал зростання. Якщо MEW проб'є рівень опору близько $0.0074, ціна може досягти $0.009, що забезпечить приріст понад 40%.

Хоча MEW та інші монети можуть мати обмежений короткостроковий потенціал, Catzilla виділяється як провідна мем-монета, спрямована на фінансову свободу. З дохідністю до 700% на етапі предпродажу і акцентом на спільноту, Catzilla готова до видатних результатів.

Сайт: [Catzilla ($CATZILLA)]

Джерело: Мінфін
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