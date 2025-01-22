Президент США помилував засновника даркнет-маркетплейсу Silk Road

Президент США Дональд Трамп помилував засудженого до довічного ув'язнення Росса Ульбріхта, засновника сайту «Шовковий шлях» (Silk Road), яким анонімно користувалися тисячі наркоторговців. Про це написав Трамп у Truth Social.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Я щойно зателефонував матері Росса Вільяма Ульбріхта, щоб повідомити їй, що заради неї та Лібертаріанського руху, який так потужно мене підтримував, я мав задоволення підписати повне й безумовне помилування її сина Росса», — написав Трамп.

Він назвав вирок Ульбріхта («два довічних ув'язнення плюс 40 років») безглуздим, стверджуючи, що він був непропорційним до скоєного злочину.

Що відомо про Silk Road

Silk Road був онлайн-чорним ринком «даркнета». Працюючи приблизно з 2011 по 2013 рік, Шовковий шлях використовувався численними торговцями наркотиками та іншими незаконними продавцями для поширення величезної кількості незаконних наркотиків та інших незаконних товарів і послуг багатьом покупцям і для відмивання всіх коштів, що проходили через нього.

Читайте: «Історична конфіскація». У США заарештували рекордну кількість біткоїнів

У 2015 році, після новаторського судового переслідування цим Офісом, засновника Silk Road Росса Ульбріхта визнано винним одностайним судом присяжних і засуджено до довічного ув'язнення.