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22 січня 2025, 12:05

Adidas піднімає DAX до нового рекордного максимуму

Європейські акції продовжили зростання у середу: сильні результати Adidas підняли німецькі акції до безпрецедентних висот, а акції охорони здоров'я також показали вражаюче зростання. Про це пише investing.com.

Європейські акції продовжили зростання у середу: сильні результати Adidas підняли німецькі акції до безпрецедентних висот, а акції охорони здоров'я також показали вражаюче зростання.
Фото Pixabay

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Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,5% і станом на 10.22 торгувався на найвищому рівні з 27.09.2024.

Зростання переважно забезпечили акції охорони здоров'я з великою вагою в індексі, які зросли на 1,1%. Цей підйом був додатково підтриманий зростанням акцій фармацевтичної компанії Novo Nordisk на 2,7%.

Акції Adidas показали значне зростання на 6% після того, як німецький виробник спортивного одягу оголосив попередні результати за четвертий квартал, які перевершили очікування. Компанія пояснила ці сильні результати високими продажами та прибутковістю протягом ключового святкового періоду покупок.

Після Adidas акції Puma також зросли на 2,5%. Німецький еталонний індекс перевершив своїх регіональних конкурентів, додавши 0,9% і досягнувши рекордного максимуму.

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Джерело: Мінфін
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