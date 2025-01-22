Компанія «Нова пошта» відкрила відділення у британському Манчестері. Це вже третє відділення Nova Post у Великій Британії, ще два працюють у Лондоні. Про це повідомляє пресслужба компанії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Відтепер і в Манчестері наші клієнти можуть зручно відправляти та отримувати посилки, документи і вантажі до 100 кг», — йдеться у повідомленні.

Відділення працюватиме щодня за адресою 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Manchester. Доставка в Україну становитиме від 5 днів.

Також «Нова пошта» пропонує кур'єрську доставку з будь-якої адреси у Сполученому Королівстві, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію. Водночас є можливість виклику кур'єра для вже оплачених і запакованих відправлень.

Крім того, можливі відправлення та отримання через 7000 поштоматів InPost для посилок до 15 кг.

Нагадаємо

«Нова пошта» працює у 16 країнах Європи.