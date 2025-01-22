Нафта дешевшає на тлі можливої тарифної політики США

Ціни на нафту знизилися після того, як президент Дональд Трамп пригрозив запровадженням тарифів щодо Китаю, що викликало побоювання з приводу торгових воєн на кількох фронтах після того, як республіканець сказав, що розглядає високі мита для товарів із Канади та Мексики. Про це пише Yahoo.

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Brent впав до позначки $79 за барель, втрачаючи в ціні з 16 січня, тоді як WTI торгується нижче за $76.

Трамп заявив, що розглядає 10% тариф для Китаю. Тим часом Канада почала активно відправляти сиру нафту до США, щоб випередити можливі мита.

Перший день Трампа на посаді розпочався з масштабних виконавчих указів, включаючи перегляд енергетичної політики США та загрозу 25% тарифів щодо Канади та Мексики. Обидві країни є великими експортерами товарів у США, включаючи нафту, що переробляється на американські НПЗ.