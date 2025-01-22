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22 січня 2025, 11:06

Нафта дешевшає на тлі можливої тарифної політики США

Ціни на нафту знизилися після того, як президент Дональд Трамп пригрозив запровадженням тарифів щодо Китаю, що викликало побоювання з приводу торгових воєн на кількох фронтах після того, як республіканець сказав, що розглядає високі мита для товарів із Канади та Мексики. Про це пише Yahoo.

Ціни на нафту знизилися після того, як президент Дональд Трамп пригрозив запровадженням тарифів щодо Китаю, що викликало побоювання з приводу торгових воєн на кількох фронтах після того, як республіканець сказав, що розглядає високі мита для товарів із Канади та Мексики.
Фото Pixabay

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Brent впав до позначки $79 за барель, втрачаючи в ціні з 16 січня, тоді як WTI торгується нижче за $76.

Трамп заявив, що розглядає 10% тариф для Китаю. Тим часом Канада почала активно відправляти сиру нафту до США, щоб випередити можливі мита.

Перший день Трампа на посаді розпочався з масштабних виконавчих указів, включаючи перегляд енергетичної політики США та загрозу 25% тарифів щодо Канади та Мексики. Обидві країни є великими експортерами товарів у США, включаючи нафту, що переробляється на американські НПЗ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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MAXAOH
MAXAOH
22 січня 2025, 11:12
#
Правильно!)
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