Курс валют на 22 січня: долар в банках подешевшав

У середу на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу втратив 5 копійок. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 2 копійки.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та подешевшав на 7 копійок у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,55 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,22 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,40−42,45, євро — 44,05−44,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,08−42,11 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,82−43,83 грн/євро.

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