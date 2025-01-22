Впродовж минулого року українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024 р. вживаних легкових авто, повідомляє Укравтопром.
22 січня 2025, 10:47
В Україні попит на вживані авто зі США зріс на 46%
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Зростання попиту
Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024 р. вживаних легкових авто. Відносно 2023 року, попит на вживані авто з США зріс на 46%.
Якого віку купували авто
Середній вік «американців» з пробігом, що торік поповнили український автопарк становить 5,8 року.
Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами. Далі йдуть: електромобілі — 36%, гібридні авто — 7%, автомобілі з ГБО — 6,5%, дизельні — 5,5%.
Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model 3 — 4521 од.;
- Tesla Model Y — 3984 од.;
- Ford Escape — 2747 од.;
- Jeep Cherokee — 2492 од.;
- VW Passat — 2344 од.
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Джерело: Мінфін
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