В Україні попит на вживані авто зі США зріс на 46%

Впродовж минулого року українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024 р. вживаних легкових авто, повідомляє Укравтопром.

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Зростання попиту

Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024 р. вживаних легкових авто. Відносно 2023 року, попит на вживані авто з США зріс на 46%.

Якого віку купували авто

Середній вік «американців» з пробігом, що торік поповнили український автопарк становить 5,8 року.

Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами. Далі йдуть: електромобілі — 36%, гібридні авто — 7%, автомобілі з ГБО — 6,5%, дизельні — 5,5%.

Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 — 4521 од.;

Tesla Model Y — 3984 од.;

Ford Escape — 2747 од.;

Jeep Cherokee — 2492 од.;

VW Passat — 2344 од.

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