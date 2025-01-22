Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 823 980 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 січня 2025, 8:15
Втрати ворога за 21 січня: 1 950 російських окупантів, 11 танків та 141 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу / personnel — близько 823980 (+1950) осіб,
- танків — 9844 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 20485 (+8) од,
- артилерійських систем — 22194 (+60) од,
- РСЗВ — 1262 (+0) од,
- засоби ППО — 1050 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23039 (+141),
- крилаті ракети — 3051 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 34837 (+155) од,
- спеціальна техніка — 3711 (+1)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі