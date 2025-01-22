Індійські банки почали блокувати платежі за російську нафту

Російські нафтові компанії зазнали нового удару на ринку Індії, яка після початку війни збільшила закупівлі російської нафти у 33 рази та стала другим за величиною імпортером після Китаю. Про це пише EnergyIntel .

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Що відомо

Державні банки Індії, зокрема State Bank of India та Punjab National Bank, демонструють найбільшу обережність через санкції США, які набули чинності 10 січня. Тим часом приватні банки займають м’якшу позицію, пише видання.

У 2024 році росія експортувала в Індію 1,7 млн барелів нафти на день — майже половину морських постачань. Однак санкції змусили індійські нафтопереробні заводи шукати альтернативних постачальників.

За даними Reuters, Індія вже уклала угоди з Оманом та ОАЕ, а також веде переговори із Саудівською Аравією та Західною Африкою.

За оцінками S&P Global Commodity Insights, «Сургутнєфтєгаз» і «Газпром нєфть» забезпечували близько 20% російського експорту в Індію.

Крім того, підсанкційні танкери перевозили 450 000 барелів на день, що становить чверть усіх постачань.