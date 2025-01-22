Офіційний курс: НБУ знизив гривню на одну копійку

Національний банк України встановив на 22 січня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,1661 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.

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Валютний ринок

Нацбанк на 22 січня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 43,64 грн (на 21 січня курс було встановлено на рівні 43,49 грн). Європейська валюта подорожчала на 15 копійок.

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