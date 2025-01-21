До закриття міжбанку курс долара впав на 9 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 5 копійок у купівлі та у продажу.
21 січня 2025, 17:34
Курс валют на вечір 21 січня: євро й долар подешевшали на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 21 січня
|
Закриття 21 січня
|
Зміни
|
42,17/42,20
|
42,08/42,11
|
9/9
|
43,75/43,76
|
43,70/43,71
|
5/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,60 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,40−42,52, євро — 44,00−44,20 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі