Золото досягло 2,5-місячних піків на тлі захисного попиту

Ціни на золото піднялися до найвищого рівня більш ніж за 2,5 місяці у вівторок, оскільки долар США послабшав після інавгурації президента Дональда Трампа, і інвестори шукали притулку у безпечних активах на тлі невизначеностей, спричинених його тарифними планами. Про це пише Reuters.

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Золото росте

Спотова ціна на золото в моменті зростала на 0,7% до $2 732 за унцію, торкнувшись максимуму 6 листопада. До 11:44 була на рівні $2 722, +0,53%. Ф'ючерси знизилися на 0,52% до $2 733.

Запаси золота на схвалених COMEX складах зросли на одну третину за останні шість тижнів, оскільки учасники ринку прагнули забезпечити постачання захисту від тарифів Трампа.

Після кількох тижнів глобальних спекуляцій з приводу того, яке мито Трамп запровадить у свій перший день на посаді, новини про те, що республіканець утримався від такого кроку, принесли полегшення світовим фондовим ринкам, що чинило тиск на долар США. Щоправда, після просідання USD швидко перейшов до відновлення і на момент написання додавав майже 0,5%, досягнувши позначки 108,58.

«Є певне полегшення щодо ризику на тлі того, що тарифні загрози поки що не втілилися. Деякий спад напруженості в цьому питанні чинив локальний тиск на долар», — сказав ринковий стратег IG Йіеп Джун Ронг.

При цьому Трамп заявив, що він думає про введення 25%-го тарифу на імпорт із Канади та Мексики з 1 лютого.

Хоча золото використовується як безпечна інвестиція в періоди економічної невизначеності, ступінь, в якому нова адміністрація реалізує передвиборчі обіцянки Трампа, також суттєво впливатиме на майбутній напрямок відсоткових ставок у США.

Політика Трампа розглядається як інфляційна, що може призвести до того, що Федеральна резервна система підтримуватиме процентні ставки на високому рівні довше, що чинитиме тиск на золото.

Срібло, паладій, платина

Спотова ціна на срібло додала 0,5% до $30,65 за унцію. Паладій упав на 1,7% до $928.75, а платина знизилася на 0,2% до $940.70.