Стратеги HSBC прогнозують сприятливу обстановку для ризикових активів

Стратеги HSBC висловили позитивний прогноз для ризикових активів на найближчі місяці, ґрунтуючись на останніх м'яких даних щодо індексу споживчих цін (CPI) та індексу цін виробників (PPI). Про це пише investing.com.

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Стратеги очікують лише невеликі зниження в найближчому майбутньому і пропонують використовувати будь-які потенційні спади як можливості для збільшення частки ризикових активів.

HSBC також передбачає потенційний знижувальний тиск на базову інфляцію, що, на їхню думку, може бути вкрай сприятливим як для ризикових активів, так і для державних облігацій.

Крім акцій, стратеги також прогнозують потенційне відновлення локальних боргових зобов'язань ринків, що розвиваються (EM).