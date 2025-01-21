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21 січня 2025, 16:45

Ці 4 монети можуть перевершити Ethereum на 10 000% у 2025 році

Криптовалютний ринок може перебувати на порозі значного зростання. Чотири маловідомі монети мають потенціал забезпечити дохідність, яка може затьмарити досягнення Ethereum, збільшившись на вражаючі 10 000% до 2025 року. У цій статті розглядаються ці перспективні цифрові активи та аналізується, чому вони можуть опинитися на порозі вибухового зростання.

Криптовалютний ринок може перебувати на порозі значного зростання.

XYZ: Наступний чемпіон серед мем-коїнів, готовий підкорити 2025 рік

Гра почалася, і XYZ виходить на арену, щоб генерувати рекордні прибутки з невпинним імпульсом! Цей вражаючий мем-токен, орієнтований на спорт, готовий стати наступним великим відкриттям у 2025 році, привертаючи увагу як криптоентузіастів, так і шанувальників спорту по всьому світу.

XYZ обіцяє приголомшливе зростання, залишаючи позаду таких конкурентів, як BOME і WIF. З цільовим збільшенням на 7 400% XYZ готовий приміряти корону мем-коїнів на криптомарафоні 2025 року!

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XYZ — зірка проєкту XYZVerse, який поєднує азарт спорту та енергію мем-культури. Це спільнота стане ідеальним майданчиком для криптоентузіастів і любителів спорту.

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Згадайте $1 млрд торгового обсягу Polymarket на виборах у США й уявіть, що те саме відбувається з XYZVerse, але з подвоєною силою. Мільйони спортивних фанатів готові приєднатися, а ранні інвестори можуть отримати колосальні прибутки.

XYZ зараз недооцінений, і з майбутніми лістингами на основних CEX і DEX учасники попереднього продажу можуть розраховувати на фінансовий успіх.

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Solana (SOL)

Solana (SOL) продовжує швидко зростати. За останній тиждень ціна зросла на 36,31%, за місяць — на 32,26%, а за шість місяців — на 48,48%. Поточний ціновий діапазон складає від $182,53 до $308,44, що свідчить про високий інтерес ринку.

Технічні індикатори вказують на подальше зростання. Середня ціна за 10 днів становить $256,79, що вище за 100-денне середнє значення $238,76. Це вказує на висхідний тренд. Індекс відносної сили (RSI) дорівнює 50,06, що свідчить про збалансованість ринку. Сигнал стохастика — 63,35 — підтверджує це.

Якщо Solana подолає найближчий рівень опору на $365, ціна може зрости ще на 20%. Наступний рівень опору знаходиться на позначці $491, що обіцяє ще більший ріст. Найближчий рівень підтримки — $113.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) демонструє значні зміни цін. За тиждень ціна зросла на 9,93%, за місяць — на 12,13%, а за шість місяців — на 159,27%. Поточний ціновий діапазон складає $0,86-$1,15. Ближній рівень опору — $1,30. Якщо ціна подолає цей рівень, наступна ціль може становити $1,59.

Технічні індикатори підтверджують нейтральні настрої. RSI становить 52,55, стохастик наближається до зони перекупленості (74,82), а MACD показує позитивний імпульс на рівні 0,003640.

Tron (TRX)

За останні шість місяців TRON (TRX) виріс на 82,64%, що свідчить про стабільний ріст. Однак за останній місяць спостерігалося невелике зниження на 1,45%. Поточний ціновий діапазон складає $0,21-$0,26. Якщо ціна подолає рівень опору $0,29, вона може досягти наступного рівня в $0,34.

Індикатори показують бичачий імпульс. RSI знаходиться на рівні 59,97, що наближається до зони перекупленості, а стохастик показує сигнал 74,92, підтримуючи позитивний прогноз.

Хоча SOL, ADA і TRX можуть перевершити Ethereum, XYZVerse (XYZ) націлений на ще вищі результати, поєднуючи спорт і меми для зростання на 20 000% на поточному бичачому ринку.

Дізнайтеся більше про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
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