Кабмін розширив програму виплат 6500 гривень на дітей переселенців

Кабінет міністрів змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав в грудні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Що відомо

«Сьогодні уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму — „Тепла зима“. Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО», сказав він.

Як нагадав Шмигаль, у грудні 2024 року виплати отримали майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6500 грн.

«Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей», — повідомив прем'єр.

Нагадаємо

Кабінет міністрів вирішив здійснити виплатити на дітей з малозабезпечених сімей та сімей переселенців по 6,5 тисяч гривень.