Трамп скасував указ Байдена про штучний інтелект

У перший день свого другого президентського терміну Дональд Трамп скасував указ Джо Байдена щодо зменшення ризиків, пов’язаних зі штучним інтелектом для споживачів, працівників та національної безпеки. Про це пише Reuters, передає FinTech Insider.

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Скасований указ вимагав від розробників систем ШІ, які становлять ризик для національної безпеки США, економіки, громадського здоров’я чи безпеки, ділитися результатами тестів безпеки з урядом США перед публічним випуском. Документ також зобов’язував федеральні агентства встановлювати стандарти такого тестування.

Республіканська партія у 2024 році пообіцяла скасувати цей указ, стверджуючи, що він перешкоджає інноваціям у сфері ШІ. Республіканці заявили про підтримку розвитку ШІ, «заснованого на свободі слова та людському процвітанні».