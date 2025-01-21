Минулого року українці придбали майже 14,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023 р., повідомляє Укравтопром.
В Україні зріс попит на авто з Китаю
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Скільки придбали авто
Нових — 11 тис. од. (+37%); вживаних — понад 3,3 тис. од. (-20%). Отже, у 2024 р. автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» — 1,5%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 82%.
Найпопулярніші моделі
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 2024 року:
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VW ID.4 — 1625 од.;
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Honda M-NV — 1279 од.;
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BYD Song Plus — 1062 од.;
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Nissan Ariya — 766 од.;
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Zeekr 001 — 703 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- VW ID.4 — 635 од.;
- Nissan Ariya — 259 од.;
- Honda M-NV — 175 од.;
- Zeekr 001 — 175 од.;
- Honda eNS1 — 156 од.
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