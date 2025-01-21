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21 січня 2025, 11:37

В Україні зріс попит на авто з Китаю

Минулого року українці придбали майже 14,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023 р., повідомляє Укравтопром.

Минулого року українці придбали майже 14,4 тис.
Фото: nissan-ariya.infocar.ua

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Скільки придбали авто

Нових — 11 тис. од. (+37%); вживаних — понад 3,3 тис. од. (-20%). Отже, у 2024 р. автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» — 1,5%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 82%.

Найпопулярніші моделі

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 2024 року:

  • VW ID.4 — 1625 од.;

  • Honda M-NV — 1279 од.;

  • BYD Song Plus — 1062 од.;

  • Nissan Ariya — 766 од.;

  • Zeekr 001 — 703 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  • VW ID.4 — 635 од.;
  • Nissan Ariya — 259 од.;
  • Honda M-NV — 175 од.;
  • Zeekr 001 — 175 од.;
  • Honda eNS1 — 156 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+10
MAXAOH
MAXAOH
21 січня 2025, 11:48
#
Очередной бред и манипуляция… Из китайских там только зехер 001! Все остальные машины не КИТАЙСКИЕ, а ИЗ КИТАЯ! Клоуны…
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0
Dmitrik7
Dmitrik7
21 січня 2025, 14:22
#
Так вот и изучи мат часть. Из «не китайского» там только логотип. И тот, сделанный в Китае.
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