Курс валют на 21 січня: долар в банках додав 10 копійок, євро — 25 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара у купівлі подорожчав на 10 копійок, а у продажу на 5 копійок. Євро у покупці додало 10 копійок, а у продажу на 25 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у покупці та на 3 копійки у продажу. Євро додало 8 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,10−42,65 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 44,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,60−42,62, євро — 44,10−44,32 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,17−42,20 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,75−43,76 грн/євро.

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