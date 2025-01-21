Влада хоче контролювати цільове використання виплат за пільгою на оплату комуналки

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг» № 12427. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що відомо

«Законопроєкт спрямований на удосконалення механізму надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у частині встановлення контролю за їхнім цільовим використанням, а саме спрямуванням коштів державного бюджету на оплату житлово-комунальних послуг», — зазначив Мельничук.

Зокрема, проєктом закону пропонується внести зміни до законів України, якими передбачено надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Так, зокрема, треба визначити, що пільгові категорії громадян зобов'язані щомісяця спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг, а умови надання пільг у разі відсутності оплати за комунальні послуги коштами пільг, визначаються у порядку, встановленому Кабміном.

Нагадаємо

Кабмін розширив перелік громадян, які 2025 року отримуватимуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг із урахуванням середньомісячного доходу сім'ї.